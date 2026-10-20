Russland greift Europa an - mit Desinformation und Drohnen, mit Sabotage an kritischer Infrastruktur. Ob die USA Europa im Ernstfall noch beistehen würden, ist fraglich geworden. Zudem sucht Russland mehr Nähe zu China und stärkt damit eine Allianz gegen den Westen. Wie kann Europa sich schützen? Und warum gelingt es bislang so schwer, die Verteidigung gemeinsam zu organisieren?



Jana Puglierin leitet seit 2020 das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations. Sie hat an der Universität Bonn Politikwissenschaft, öffentliches Recht und Soziologie studiert und war parlamentarisch zu den Themen Abrüstung, Rüstungskontrolle und Sicherheitspolitik tätig. In ihrem neuen Buch "Wer verteidigt Europa?" führt sie aus, was zu tun ist: die Ukraine unterstützen, eigene Fähigkeiten stärken und sicherheitspolitisch enger zusammenarbeiten.

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Service

Im Gespräch: Jana Puglierin

Moderation: Andreas Obrecht | Ö1

Dienstag | 27. Oktober 2026| 18.00 Uhr

Ringturm | Schottenring 30 | 1010 Wien

Anmeldung erforderlich:

Anmeldung ausnahmslos über backstage.ORF.at. Anmeldungen per E-Mail können nicht entgegengenommen werden.

Begrenzte Platzkapazität!

Einlass ab 17.30 Uhr - Eintritt frei!



Ein Mitschnitt der Diskussion ist in der Sendung „Im Gespräch“ am 6. November 2026 um 16.05 Uhr zu hören.

Im Gespräch